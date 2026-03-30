陸自健軍駐屯地に展示された長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の発射機など＝17日、熊本市防衛省は31日、いずれも陸上自衛隊で熊本市の健軍駐屯地と、静岡県の富士駐屯地に長射程ミサイルを配備。これにより、敵領域のミサイル基地などを攻撃する反撃能力（敵基地攻撃能力）の行使が可能になる。日本は防衛政策の柱に「専守防衛」を掲げ、他国に届くほど射程の長いミサイルを持たなかった。中国やロシアの軍事活動が