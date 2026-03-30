最高裁第3小法廷は30日までに、和歌山市で2023年、当時首相の岸田文雄氏の演説会場に爆発物を投げ込み、殺人未遂などの罪に問われた無職木村隆二被告（27）の上告を棄却する決定をした。懲役10年とした一、二審判決が確定する。