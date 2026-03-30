イベント会場に並ぶ日本メーカー「もりげん」の釣り糸と釣り針＝2月、中国・上海（共同）【上海共同】釣り人気が高まる中国への日本製釣り具の輸出が急増している。耐久性や使いやすさが受けて、輸出額は2019年の54億円から25年は182億円に。日中関係が停滞する中、メーカーは現地で競技会や交流イベントを重ね、ファンを増やしている。日本貿易振興機構（ジェトロ）などによると、25年の釣り具の対中輸出額は世界全体の36％を