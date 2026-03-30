◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手に待望のメジャー初ホームランが飛び出しました。3対0とリードした4回先頭打者として打席に立つと、相手先発のルイス・モラレス投手が投じた96.4マイル（約155キロ）の低めの直球をすくい上げるように振り抜くと、打球は右中間スタンドへ。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）を記録