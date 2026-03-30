東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され死亡した事件で、元交際相手の男が犯行のおよそ15分前から店内の様子をうかがっていたことが分かりました。この事件は今月26日、池袋のポケモンセンターで、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）が刃物で刺されて死亡したものです。刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）も自らを刺して死亡しました。その後の捜査で、広川容疑者は犯行のおよそ30分前に現場のある