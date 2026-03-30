リクルートは3月25日、「飲食店に一人で飲みに行くこと」についての調査結果を発表した。調査は2026年1月30日〜2月1日、全国20代〜60代男女1,035名を対象にインターネットで行われた。○「一人飲み」に定期的に行く人は約4割飲食店に一人で飲みに行く「頻度」について尋ねたところ、定期的に行く人はいるものの、「週に1回以上行っている」(3.4%)、「月に1〜3回くらい行っている」(10.1%)の高頻度層は少数派だった。また、一人で飲