巨人の大勢投手（２６）が３１日から始まる中日戦（バンテリン）に帯同することが３０日に決定した。大勢はＷＢＣに出場後、一軍本隊とは別メニューで調整を続けると、２８日の二軍戦・日本ハム戦に救援登板し１回無失点と好投。実戦での調整を経て２９日から一軍に再合流していた。３０日に取材に応じた村田善コーチは「大きなことが起こっていないので、おそらく大丈夫。本人がいけると言えば登録枠もある」と３１日の右腕