巨人の新助っ人フォレスト・ウィットリー投手（２８）が３０日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発予定となっている３１日の中日戦（バンテリン）に向けて入念な調整を行った。いざ、初陣へ。巨人は開幕カードとなった阪神戦に竹丸、ハワード、山城と新戦力を投入。ウィットリーが予定通り先発すれば４試合連続で新加入の投手が先発とさらなる「新風」が吹く格好なる。初登板に注目の集まるウィットリーは「し