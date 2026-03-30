東京女子プロレスの新プリンセスタッグ王者「ジ・インスピレーション」のジェシー・マッケイ＆キャシー・リーが、ゴージャスに初防衛戦（現地時間４月１６日、米・ラスベガス）への自信を見せた。元ＷＷＥ女子タッグ王者の２人は２９日両国大会で「オーバーイーツ」の上福ゆき、上原わかな組を破り王座戴冠。Ｖ１戦では前々王者である中島翔子＆ハイパーミサヲのタッグ「享楽共鳴」を迎え撃つ。３０日、都内で行われた会見では