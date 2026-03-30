味の素が展開する代謝ケアサプリメント「カプシEX」」(オープン価格)は3月25日、プレ更年期・更年期世代の体形変化に関する実態調査発表会を開催した。調査は2026年3月3日〜6日、全国35歳〜59歳の女性800名を対象にインターネットで行われた。プレ更年期・更年期世代の体形変化に関する実態調査発表会○プレ更年期・更年期世代の体形変化実態調査報告発表会の冒頭では、同社が全国35歳〜59歳の女性800名を対象に行った体形変化に関