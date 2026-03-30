ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が球団史にいきなり名前を刻んだ。米メディア「ラウンドテーブル」は２９日（日本時間３０日）、「岡本和真すでにブルージェイズで活躍」との記事を配信した。岡本は同日の本拠地アスレチックス戦に「５番・三塁」で出場。３点リードの４回に先頭でメジャー初本塁打を右中間席にたたき込み、チームの５―２での開幕３連勝に貢献した。同記事は「岡本はオフシーズンに４年総額６００