旅行読売出版社が4月1日の「ジャパニーズウイスキーの日」に合わせ、「Japanese Whisky Passport 銅印帳(どういんちょう)」を発売する。3月26日には東京・大手町の読売新聞ビルで発表会が行われた。全国28カ所のクラフト蒸留所を巡り、それぞれの土地ならではの「銅印」を集める、いわばウイスキー版の「鉄印帳」といった位置づけだ。地方鉄道の利用促進に貢献した仕組みを、この度はウイスキーで展開する。「鉄印帳」の成功を“ウ