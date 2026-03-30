現役を引退した元幕内力士によるトーナメント「ヤメ力士超相撲」（６月６日、東京・アリーナ立川立飛）の記者会見が３０日、都内で行われた。参加者は元大関把瑠都、元関脇豊ノ島、元小結臥牙丸、元小結松鳳山、元幕内豊山、元幕内英乃海、元幕内旭大星、元幕内大翔鵬、元幕内東龍、元幕内大喜鵬の１０人となる。豊ノ島は「引退してから何度か国技館に相撲を見に行って、現役力士を見ているとやっぱり輝いていて、カッコいい