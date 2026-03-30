【モデルプレス＝2026/03/30】歌手のアグネス・チャンが3月29日、自身のInstagramを更新。30年以上前のコムデギャルソンのアイテムを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】70歳人気歌手「脚のライン綺麗」ミニスカからほっそり美脚披露◆アグネス・チャン、30年以上前のコムデギャルソンで美脚披露アグネスは「今夜は姉たちと夕飯」とつづり、写真を公開。胸元にフリルの付いたシースルーのトップスに黒のミニスカート、