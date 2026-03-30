【モデルプレス＝2026/03/30】2026年の新生活シーズンが到来。環境の変化や人間関係に悩み「一歩踏み出す勇気が欲しい」と感じる場面も多いはず。そんな時にパワーをくれるのは、逆境を跳ね除け、自らの足で人生を切り拓いていく“強きヒロイン”たちの姿だ。今回はPrime Videoで配信中の、迷える背中をポジティブに押してくれる5作品を紹介する。【写真】佐藤健＆小芝風花が密着◆「ごくせん」シリーズ（2002年、2005年、2008年）