本陣で20年以上営業してきた「濃厚熟成醤油らーめん 拉ノ刻」が、2025年12月に地下鉄「亀島駅」4番出口すぐ隣に移転オープンしました。新たに打ち出したのは、これまでの味とは一線を画す豚骨醤油ベースの“アキラ系”。昼は、この一杯に絞ったラーメン一本勝負です。スープは、ゲンコツと背骨の豚骨に豚肉や背脂を加え、約6時間じっくり煮込んだ清湯（チンタン）仕立て。澄んだ見た目ながら、深