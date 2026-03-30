欧州株高安まちまち、米株先物・時間外取引は小反発 東京時間16:35現在 英ＦＴＳＥ100 9979.97（+12.62+0.13%） 独ＤＡＸ22229.98（-70.77-0.32%） 仏ＣＡＣ40 7700.57（-1.38-0.02%） スイスＳＭＩ 12569.75（-0.510.00%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:35現在 ダウ平均先物JUN 26月限45502.00（+78.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6428.