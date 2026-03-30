アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/30営業日時点＝ 上海重油 4.1％ 大連ポリエチレン 2.46％ 上海異形鉄筋 0.48％ 上海ゴム -0.12％ 上海銅 -0.31％ 大連とうもろこし -0.46％ ＊数値は前日比％