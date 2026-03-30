魁傑、照ノ富士に続いて……霧島（29）がすごい！来歴をなぞると、2014年にモンゴルから来日後、初代霧島の陸奥部屋に入門。23年3月場所で初優勝に輝き、7月場所で大関に昇進した。11月場所で大関として初の優勝を決めるも、24年3月場所で負け越し。カド番の5月場所途中で「頸椎症性神経根症」との診断書を提出して休場。2場所連続負け越しで大関から陥落した。10勝以上で大関に戻れる特例が適用される7月場所も8勝にとどまっ