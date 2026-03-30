大井川鉄道株式会社（本社：静岡県島田市 代表取締役社長：鳥塚 亮）は、２０２６年５月９日に１２系客車と電気機関車による「夜行急行」を実施すると発表した。２４年より、蒸気機関車と旧型客車を使用した夜行列車企画を実施し、中高年の蒸気機関車ファンを中心に好評を得ており、その後、今年１月からは電気機関車と12系客車の組み合わせによる運転を新たに展開。２０〜３０代の乗客や若い女性の一人旅など、これまでとは異