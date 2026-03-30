2018～2019年放送の『仮面ライダージオウ』でデビューした俳優・渡邊圭祐が、関西の情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）に生出演！「なんと爽やかな！」「スタジオのセットがオシャレに見えました！」などと、イケメンな渡邊にスタジオ一同が見とれてしまいました。 実は渡邊は、2026年からサウナに夢中。サウナ愛好家の間で“西のしきじ、東のつぼや”と言われ