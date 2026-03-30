三重県は30日、南海トラフ巨大地震が起きた際、最大で死者が5万人に上るとの新たな被害想定をまとめた。うち津波による死者が4万1千人と8割超。地震直後に避難した場合、津波の死者は1万5千〜9400人へ大きく減るとした。