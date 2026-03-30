BTSのV（ヴィ、30）が、デビューまでの過程を明かした。29日に公開されたYouTube（ユーチューブ）のトーク番組に出演し、小学時代から練習生時のエピソードを開かした。Vのデビューに最も影響したのは、父親の存在だった。「父は芸能人になるのが夢だったそうです」。その夢はかなわず、父は少しでも芸能界に近いところで働こうと、韓国の公営放送MBCの大邱（テグ）本社で勤務したという。夢がかなわなかった父は、息子Vの夢を全面