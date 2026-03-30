2022年10月から毎週土曜深夜に放送中の『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜〇〇さんがオンラインになりました〜』。アインシュタインの2人と＝LOVEの齋藤樹愛羅・佐々木舞香、さらに＝LOVEのゲストメンバーが、なつかしの名作から超大作、SNSやゲーム実況で話題のタイトルまで、さまざまなゲームをプレイし、その魅力を伝える同番組。4月から放送時間をお引っ越しすることが決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！収録の最後