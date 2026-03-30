銀座コージーコーナーは、2026年3月30日現在、全国の生ケーキ取扱店で「抹茶ティラミスモンブラン」「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」を販売しています。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを3月27日に登場したばかりの「抹茶ティラミスモンブラン」や「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」、辻利一本店の宇治抹茶を使用した「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）