Appleは2026年3月、新型『MacBook Pro』を発売した。外観デザインは大きく変わらなかったものの、内蔵SoCを最新世代の「M5」シリーズに刷新。ラインアップとしてはM5 ProおよびM5 Maxを選択でき、パフォーマンスが引き上げられている。 （関連：【画像】ベンチマークなどでもその能力の高さは一目瞭然） これまで「Max」チップ搭載モデルは、より多くのCPU・GPUコアや大容量メモリを武器に、プロ向けの高