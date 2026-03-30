バスケットボールB3リーグ・首位の香川ファイブアローズはおととい（28日）、きのうとアウェーで東京八王子ビートレインズと対戦し、いずれも勝利。連勝を22にのばしています。次節は、来月4日と5日、ホームで湘南ユナイテッドBCと対戦します。 一方、トライフープ岡山もおととい、きのうとアウェーでヴィアティン三重に勝利。4試合ぶりの白星を飾りプレーオフ進出を決め