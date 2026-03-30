2026年3月27日、宝島社の主催で「もっと話そう！ Fem&」フェムテックアワード2026が、東京都港区新橋の「THE CORE KITCHEN/SPACE」で開催された。アワードは22年から開催され、今回で4回目になる。 参考：生理用ナプキンの使用レポートも男子校・正則学園で生徒243人が「女性の健康課題」学ぶ 宝島社は幅広い世代の女性誌、男性誌を発行している強みを生かし、世代や性別の垣根を越えてフェムテック