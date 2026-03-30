Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が3月30日、自身のInstagramを更新。日曜劇場『リブート』（TBS系）を終えての思いと、クランクアップオフショットを公開した。 （関連：【画像】ミセス 藤澤涼架、鈴木亮平と笑顔で2ショット） 『リブート』最終回を終えた翌日、藤澤は「リブートありがとうございました」と挨拶。「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました撮影期間は反省の日々で