瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。夜は雨が降り始め、夜遅くは全域に雨雲がかかるでしょう。 31日は午前を中心に雨が降り、雨脚の強まるところがある見込みです。夕方にかけて雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で14度、津山で12度、高松で15度の予想です。30日朝よりも5度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で23