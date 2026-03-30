聖地ウェンブリーで開催されるイングランド戦（現地３月31日）は、スコットランド戦とはまた一味違う試合になりそうだ。実際、渡辺剛は「チームの組織力、個の能力も高いことで、守備の練度、攻撃のやり方が求められる」と述べていた。ハリー・ケインを筆頭に、イングランド代表はスター揃い。ヨーロッパ予選で22得点・無失点という結果からも分かるように今回のワールドカップでも優勝候補の一角に挙げられており、文字通りの