スティーブ・クラーク監督が率いるスコットランド代表は現地３月28日、自国の聖地ハムデン・パークで日本代表と対戦。ビッグチャンスを作るもGK鈴木彩艶の好守に阻まれるなどし、得点を奪えずにいると、84分に伊東純也に決勝点を浴び、０−１で敗れた。英メディアはこぞって、スコットランド代表の出来の悪さを糾弾している。では、森保ジャパンのパフォーマンスはどう見ているのか。『Daily Mail』紙は「イトウが終了６分前に