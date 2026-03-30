■深澤を中心に横澤夏子・松田好花・バナナマンが並んだ集合ショット 【写真】深澤辰哉のスタイルの良さ際立つ“せっかくグルメ”集合ショット 『バナナマンのせっかくグルメ！』公式SNSにて、4月5日放送の春の3時間SP予告ショットが公開された。 番組SNSでは、「ゲストは横澤夏子＆SnowMan深澤辰哉＆松田好花」として深澤を囲むように松田・横澤が左右に立ち、その隣にバナナマンのふたりが立って、全員でダブルピースを