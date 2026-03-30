【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、4月8日にリリースする2ndアルバム『Banquet』の試聴トレーラーを公開。アルバム収録曲の音源が一部初解禁された。 ■初の全国アリーナツアー追加公演も決定！ アルバム『Banquet』には、日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマとしてヒット中の「Only You」をはじめ「J.O.K.E.R.」「DANGER」など、1