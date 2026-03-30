30日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が89枚と、コールの19枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の53枚（2490円）。コールの出来高トップは5万6250円の10枚（1365円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行