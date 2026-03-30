2026年3月29日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国人観光客の男がグアムのアンダーセン空軍基地で国防施設を不法に撮影したと報じた。記事は、グアム地区裁判所の資料を基に事件の経緯を紹介。馮炳坤（フォン・ビンクン）被告が2月19日、車でアンダーセン空軍基地の正門検問所に向かった際、スマートフォンを掲げて撮影している姿を軍曹に目撃されたと伝えた。また、被告のスマホ