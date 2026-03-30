小学校に「日本語教室」 熊本県北部の大津町。台湾の半導体大手TSMCの工場が稼働する菊陽町と隣り合う、屈指の工業地域です。 【写真を見る】増える外国人児童「だけ」のためではなく「お互い学べる環境」に子ども達がお互いの壁を越えた「日本語教室」のある小学校熊本・大津町 この町で今、外国籍児童が年々増えています。 町立の室小学校に通う児童558人のうち7人が、日本語の指導を必要とする外国籍の児童です。 去年