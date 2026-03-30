プロ野球が27日から開幕。3連戦巨人の4番を務めた新助っ人のダルベック選手について、野球解説者の赤星憲広氏が高く評価しました。ダルベック選手は27日の開幕戦で阪神の村上頌樹投手から来日初アーチを記録。29日の3戦目には、劣勢の中、5回に湯浅京己投手から同点2号2ランを放ちました。開幕3戦で打率.273、2本塁打、5打点の成績。3安打が全て長打となっています。赤星氏はダルベック選手のホームランについて「引っ張りに行かず