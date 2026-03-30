週明け30日の国債市場で、長期金利の指標となる新発10年債（381回債、表面利率2.1％）の利回りが上昇し、一時2.390％を付けた。1999年2月以来、約27年2カ月ぶりの高水準となった。原油価格の高騰により物価に上昇圧力がかかるとの見方から、日銀が早期の利上げに踏み切るとの観測が強まり、国債が売られて利回りが上がった。その後は買い戻しの動きも出て売買が交錯した。終値利回りは前週末より0.015％低い2.355％だった。