3月29日、千葉県君津市で行われた「IMPACT.63房総内みのわ格闘伝説」に、プロレスから邪道・大仁田厚らが参戦した。同大会は、君津市で市議会議員を務める大和ヒロシが、田馬場貴裕とタッグを組み、君津市を盛り上げようと開催した。格闘技からはKIDsキックルール、MMA、キックルール形式の試合が13試合行われ、メインには大仁田厚、佐野直、モンスターレザー組と大和ヒロシ、牙城、田馬場貴裕組が対戦。有刺鉄線ボード＆ギ