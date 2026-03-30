栄・住吉エリアに2025年12月にオープンした「炭とおごっつぉう だんだん」は、鶏料理が自慢の店です。錦で10年以上親しまれてきましたが、建物の老朽化に伴い移転し、新たな場所で再スタートしました。ランチでは、新鮮な奥三河鶏のムネ肉を使った「奥三河鶏霜降り刺身定食」や「霜降りユッケ定食」、表面を炙り中はレアに仕上げた数量限定の「奥三河鶏もも炙り定食」など、昼から鶏の刺身を楽しめるのが特徴です。