ヘリコプターに乗り込む警官ら＝2025年8月、オーストラリア・ビクトリア州/Simon Dallinger/AAP/APブリスベン（CNN）オーストラリア史上最大規模の逃亡犯捜索の一つが終結した。当局は、警察官2人を殺害した後に7カ月間逃走を続けていた「主権市民」を自称するデジ・フリーマン容疑者とみられる男が警察に射殺されたと考えている。フリーマン容疑者は昨年8月、性犯罪の容疑を巡って自宅に捜索令状を執行しようとした警察官に発砲し