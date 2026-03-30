マツコ・デラックスが30日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を8週連続で欠席した。女装家でタレントのミッツ・マングローブと女装家のダイアナ・エクストラバガンザの濃厚なダブルゲストが代打出演を果たした。月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。2月9日の番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけ