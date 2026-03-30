3月29日、女優・永野芽郁がInstagramに投稿した告知が、思わぬ波紋を広げている。「2025年10月配信の『女性セブンプラス』で、永野さんがフィリピンで写真集を極秘撮影したと報じられました。清純派イメージを一新する、かなりアダルトで大人な雰囲気の内容だとされていました。そうしたなか、29日、永野さんのアカウントで撮影されたフォトブック『MAGNOLIE』が6月21日に発売されると公表されたのです」（芸能担当記者）202