3月29日、元AKB48で女優の篠田麻里子が、自身のInstagramを更新。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と、再婚を発表した。「お相手は、株式会社ナレッジワーク創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏です。2024年9月、篠田さんが自身のInstagramで交際を報告しています。当時の『文春オンライン』の報道では、篠田さんの自宅マンションで半同棲状態にあることや、