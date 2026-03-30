Photo: 小暮ひさのり 2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。旅行の多いシーズンですし！気がつけば3月でもうすぐ年度も終わり。新生活前に家族や友達と旅行でも…なんて考えている人も多いのでは？ そんな方々にちょっといいモノあるので語らせてください。着替えで荷物がかさばる旅の準備には、エレコムの旅行用圧縮袋｢パッキングキューブ｣が必須です。 エレコム 旅行用