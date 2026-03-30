春のお出かけコーデで相棒にするなら、使い勝手が良いショルダーバッグがおすすめ。今回はミドル世代におすすめしたい【しまむら】の「高見えショルダーバッグ」をご紹介します。一癖あるデザインでコーデに華やぎを添えてくれそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 ワンマイルコーデにぴったりのミニショルダー 【しまむら】「VEH*ミニショルダー」\990（税込・セー