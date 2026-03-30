猫が特定の人だけを避けるときの理由 1.トラウマとなる出来事があった 猫は生存本能の強い動物なので、「身の危険」を感じた経験は決して忘れないと言われています。そして同じような状況に直面した時に、それを回避することで自分の身を守ろうとします。 猫が特定の人だけを避ける場合、最も可能性の高い理由として、過去にその人から「身の危険」を感じるような強烈に嫌な思いや怖い思いをしたことがあり、それがトラ