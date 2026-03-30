テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期が3月27日に最終回を迎え、第3期「黄金郷編」が2027年10月より日本テレビ系で放送されることが明らかとなった。併せて、魔族“黄金郷のマハト”が描かれたティザービジュアルも解禁された。【写真】アニメ『葬送のフリーレン』第2期場面写真ギャラリー『葬送のフリーレン』は、魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼