アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“Ｆｒｅｅａｓｙ（フリージー）”では、約１３００万人のモニター会員を活用し、１５歳以上の男女１０００人を対象に「推し活についての調査−４兆円市場に成長した推し活の現状−」のアンケート調査を実施した。現在の「推し活」市場は推定市場規模は約４．１兆円で、国内の清涼飲料市場（約４．７兆円）に近づきつつある規模に拡大している。特別な趣味ではなく、多